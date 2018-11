W Danii zatrzymano dziś trzech członków irańskiej organizacji opozycyjnej. Chodzi pochwalanie sprawców dokonanego we wrześniu w mieście Ahwaz w Iranie zamachu terrorystycznego, w którym zginęło co najmniej 25 osób. Jak oświadczył policyjny rzecznik Bjoerke Kierkegaard, chodzi o czyn zakazany przez duńskie prawo i zagrożony karą grzywny lub pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

Ataki w Ahwazie w Iranie / AA/ABACA /PAP/Abaca

REKLAMA