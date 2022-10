Kilka tysięcy ludzi w ogrodach Białego Domu. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, mieszkańcy Waszyngtonu i turyści mają okazję zobaczyć z bliska to, co każdego dnia ogląda amerykański prezydent. To jest właśnie ten weekend, kiedy każdy może wejść na spacer na teren Białego Domu. Zainteresowanie jest ogromne, bo to w sumie jedyna taka okazja, by pospacerować po zielonych terenach, po których przechadzają się przywódcy USA, zapoznać się z historią tego miejsca, zobaczyć archiwalne zdjęcia z wydarzeń, jakie miały tu miejsce.