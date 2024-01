Wątpliwości co do autentyczności rekordu pojawiły się szybko. Kilka dni po publikacji nekrologu, brytyjski "Guardian" zacytował angielskiego weterynarza, członka Królewskiej Szkoły Weterynaryjnej, który przyznał wprost: "żaden z moich kolegów nie wierzy, że Bobi miał rzeczywiście 31 lat". Danny Chambers dodał, że sędziwego wieku dożywają głównie psy mniejszych ras, które - w przeciwieństwie - do Bobiego nie cierpią na nadwagę... Tymczasem, sporej wielkości, lekko pulchny Bobi nieoczekiwanie żył prawie trzy razy dłużej niż inni przedstawiciele jego rasy - zauważył weterynarz.

"Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów, a jak dotąd nie przedstawiono nic konkretnego" - stwierdził w oświadczeniu dla "The Washington Post".

Leonel Costa utrzymuje, że te "ataki" wynikają z faktu, że Bobi karmiony był zwykłym ludzkim jedzeniem. Taka deklaracja miała wywołać - jego zdaniem - niechęć weterynarzy.

Pies Bobi / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

"Wszystko byłoby inaczej, gdybyśmy powiedzieli, że jadł karmę dla zwierząt przez trzydzieści lat". Ale tłumaczenia Costy nie brzmią do końca wiarygodnie. Jak jednak przyznał właściciel: Tylko Bobi mógłby wytłumaczyć, dlaczego żył tak długo.

Bobi został ogłoszony nie tylko najstarszym żyjącym psem, ale także najstarszym w historii, pobijając dziesięcioletni rekord ustanowiony przez Blueya, australijskiego psa pasterskiego, który zmarł w 1939 roku w wieku 29 lat i 5 miesięcy.