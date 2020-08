Do kradzieży 14 obrazów i rzeźby Chrystusa na krzyżu, wchodzących w skład stacji drogi krzyżowej, doszło w bazylice świętego Maturyna w Larchant w departamencie Sekwana i Marna w regionie paryskim. Wartość skradzionych dzieł sztuki szacuje się na 25-30 tys. euro.

Zdjęcie ilustracyjne / Gwendoline Le Goff / PAP/EPA

To było wyjątkowe dzieło - skomentował kradzież mer Larchant, Vincent Mevel. Złodzieje są bezczelni i czują się bezkarni - dodał, cytowany przez dziennik "Le Parisien".

Droga krzyżowa została 6 lat temu odrestaurowana i należała do gminy, a nie do władz kościoła.



Wolontariusz z zespołu duszpasterskiego, odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie bazyliki, odkrył kradzież dzieł sztuki w sobotę i zgłosił ją na policję. Do kradzieży mogło jednak dojść między 20 sierpnia a nocą z 28 na 29 sierpnia - informuje "Le Parisien".



Bazylika w Larchant jest gotycką świątynią, której część jest w ruinie i wyłączona jest z użytku. 30 lat temu skradziono z niej drewnianą rzeźbę, pietę, której po dziś nie odnaleziono.



Policja wzywa świadków zdarzenia do składania zeznań w sprawie.