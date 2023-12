15 domów w cenie 1 euro wystawiono na sprzedaż we włoskiej miejscowości Pratola Peligna w prowincji L'Aquila w regionie Abruzja. To kolejna gmina we Włoszech, której władze oferują domy po symbolicznej cenie. Wiele z nich walczy w ten sposób z wyludnieniem.

Pratola Peligna / Shutterstock Pratola Peligna to osada z czasów Cesarstwa Rzymskiego, która w XII wieku stała się miasteczkiem warownym. Władze miejscowości, zamieszkanej przez około 7 tys. osób, postanowiły przywrócić godny wygląd opustoszałemu historycznemu centrum. Rozpoczął się tam już pierwszy etap projektu, w ramach którego wystawiono na sprzedaż 15 domów. W przyszłym roku dołączy do nich pięć następnych.



Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mają dwa miesiące na podpisanie kontraktu z władzami, a potem pół roku na przedstawienie planu remontu, który należy przeprowadzić w ciągu czterech lat.



Jak powiadomiła agencja Ansa, chęć zakupu domu wyraziły już m.in. osoby z Danii i Argentyny.



Władze zapewniają, że nabywcom oferuje się zachęty i ulgi finansowe, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie generalnego remontu na korzystnych warunkach.