Mateusz Berger został pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Naimski / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Wakat pana Piotra Naimskiego został wczoraj uzupełniony przez pana Mateusza Bargera. Jest już powołany pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej" - powiedział. (

Dodał, że obsadzono wakat, który pozostał po ministrze Piotrze Naimskim po to, by - jak wyjaśnił - realizować wymogi, które wynikają z ustawy o zarządzaniu krytyczną infrastrukturą energetyczną. Te działania będzie podejmował pan minister Berger - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Naimski: Nie jest to moja pierwsza dymisja

Premier zdymisjonował Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. O tej niespodziewanej decyzji odwołany Piotr Naimski poinformował na Facebooku 20 lipca.

Naimski we wpisie przekazał, że wytłumaczono mu, że został odwołany, ponieważ "nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje". Polityk przypomniał, że nie jest to jego pierwsza dymisja. "Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" - napisał.