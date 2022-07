KGHM złożył do Państwowej Agencji Atomistyki pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii SMR - poinformował prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Szacunkowy koszt budowy elektrowni wraz infrastrukturą to 1,5-2 mld dol. - dodał wiceprezes spółki Andrzej Kensbok.

Marcin Chludziński i Andrzej Kensbok na konferencji prasowej ws. wniosku KGHM do PAA / Tomasz Gzell / PAP

To historyczny dzień nie tylko dla KGHM, ale także dla Polski. Robimy kolejny znaczący krok w kierunku atomu. Dziś - jako pierwsi w kraju - złożyliśmy do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek o ocenę technologii SMR, którą chcemy wdrożyć. Tym samym zapominamy o trybie przypuszczającym, mówiąc o energii atomowej z małych reaktorów jądrowych w naszym kraju - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Koszt budowy elektrowni

Wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok poinformował, że szacunkowy koszt budowy elektrowni wraz infrastrukturą to 1,5-2 mld dol.



Dodał, że teraz koszt trudno oszacować, ze względu na gwałtownie i dynamicznie zmieniające się koszty materiałów, robocizny, pieniądza. Pewne modele będziemy musieli przyjąć do kalkulacji teraz. Sfinansowanie elektrowni jądrowej nie miało jeszcze miejsca w Polsce, w związku z tym zaproponowaliśmy utworzenie takiego zespołu roboczego, który będzie dyskutował, w jaki sposób sfinansować taką inwestycję - mówił. Jak zaznaczył, włączyły się w to największe polskie i międzynarodowe banki obecne w Polsce również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wraził duże zainteresowanie taką dyskusją.



Będziemy dyskutować, w jaki sposób zabezpieczyć taką inwestycję, w jaki sposób wyjść na przeciw ryzyku kursowemu na bardzo długi czas, ryzyku stopy odsetkowej na tak długi czas oraz prognozie ceny energii elektrycznej - podał Andrzej Kensbok.



Wskazał, że "będzie musiał zapanować pewien konsensu, żeby zarówno banki, jaki my, nasi inwestorzy i nasi udziałowcy czuli się komfortowo z takim procesem finansowania". Finansowanie kosztów bieżących samej inwestycji jesteśmy w stanie ponieść. Rocznie inwestujemy między 2,5 a 3 mld zł - stwierdził Kensbok.

Współpraca z amerykańską firmą NuScale

KGHM pracuje nad inwestycją wspólnie z amerykańską firmą NuScale, która dwa miesiące temu zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. Spełnia więc wymogi giełdy amerykańskiej w zakresie transparentności - zwrócono uwagę.



W ciągu 6 do 9 miesięcy w szczególnych sytuacjach, prezes PAA wydaje opinię ogólną o technologii, tej konkretnej technologii związanej z firmą NuScale. Firma NuScale przygotowała technologie i zarejestrowała ją w Stanach Zjednoczonych - zaznaczył Marcin Chludziński.

Gdzie powstanie elektrownia?

Jak mówił Chludziński, kolejnym krokiem będzie przygotowanie studium lokalizacyjnego. Poinformował też, że KGHM bierze pod uwagę kilka miejsc, kryteria wyboru dotyczą m.in. zgodności z polskim prawem, ochrony środowiska czy kwestii ekonomicznych. Do tego trwają już prace nad uruchomieniem w kraju Testowego Centrum Sterowania. Będą się tam szkolić operatorzy i specjaliści od energii jądrowej. Chcemy doprowadzić do jak najszybszego, możliwie w tym roku, otwarcia symulatora centrum sterowania gdzie ludzie, którzy w przyszłości zajmą się SMR-ami będą mogli pracować i uczyć się na konkretnej technologii i zdobywać doświadczenie związane z obsługą tej technologii w przyszłości - dodał.

Pierwsze reaktory mają zostać uruchomione do 2029 r.

KGHM w lutym tego roku podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. Miedziowa spółka zapowiedziała, że uruchomi pierwsze reaktory do 2029 roku.



Budowa małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM, której główne cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM.



Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego USA.



KGHM poinformował, że energia z pierwszej elektrowni SMR ma zasilić oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Proponowany projekt jest modułowy, co oznacza bezproblemowe zwiększanie skali całego przedsięwzięcia.

Wsparcie amerykańskiej administracji

Podkreślono, że amerykański partner KGHM może liczyć na administrację rządową w USA. Polski koncern przypomniał, że podczas ostatniego szczytu G7 prezydent Joe Biden wymienił firmę NuScale jako przykład wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnił o swoim wsparciu dla inwestycji planowanych w Europie. Z kolei w tym tygodniu Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej o włączeniu energetyki jądrowej i gazu ziemnego do unijnej taksonomii - dodano.



Podano, że z ubiegłorocznych badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju.



Państwowa Agencja Atomistyki to urząd dozoru jądrowego, który dba o bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce.