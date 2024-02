Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło wstępne konsultacje dotyczące zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Teraz musi zmierzyć się z olbrzymią liczbą uwag zgłoszonych przez ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Paulina Piechna-Więckiewicz, Izabela Ziętka / Marcin Obara / PAP

Na brak zaangażowania społecznego w konsultacje wstępne, MEN nie może narzekać. Resort edukacji narodowej poinformował w czwartek, że otrzymał 50 262 sugestie do zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego. Najwięcej uwag dotyczyło historii, języka polskiego, HIT i biologii.

Początek wstępnych konsultacji zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN ogłosiło 12 lutego br. Celem planowanych zmian jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania.

Na stronie internetowej resort opublikował wówczas dokumenty zawierające wszystkie wymagania określone w podstawie wraz z propozycjami zmian przygotowanymi przez ekspertów. Zachęcał ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania własnych opinii za pomocą specjalnego formularza kontaktowego.

W czwartek MEN poinformowało, że konsultacje te zakończyły się 19 lutego. Do resortu wpłynęły 50 262 sugestie. Najwięcej uwag dotyczyło historii (31 411), języka polskiego (11 092), historii i teraźniejszości (2820) i biologii (1519).

Od 19 do 21 lutego ministerstwo zorganizowało też spotkania online na temat projektowanych zmian. Uczestniczyło w nich około 300 osób.

Resort poinformował, że uwagi trafiły do ekspertów, którzy przygotują końcowe propozycji projektów podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Na początku marca przekażą je MEN.

Podano, że na podstawie tych propozycji ministerstwo przygotuje projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. W połowie kwietnia br. zostaną one skierowane do konsultacji publicznych, do opiniowania i do uzgodnień międzyresortowych.