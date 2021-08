Rząd zajmie się we wtorek nowelizacją przepisów dotyczących programu Rodzina 500 plus. Zakłada ona m.in. składanie wniosków wyłącznie w sposób elektroniczny i wypłatę tego świadczenia jedynie w formie bezgotówkowej.

Zmiany w programie 500 plus. We wtorek rząd zajmie się nowelizacją / Pixabay / Pixabay

Autorem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. "Mając na względzie ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady finansowe, zasadnym jest weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500 plus" - napisano w wykazie prac legislacyjnych i programów KPRM.

"Proponowana zmiana eliminuje mankamenty wynikające z obecnego procesu obsługi świadczeń 500 plus. Zakłada się zmianę jednostki obsługującej program Rodzina 500 plus na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucji dysponującej odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi, a tym samym będącej w stanie sprawnie i efektywnie obsługiwać świadczenia 500 plus. Zakłada się ponadto wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej" - wynika z projektu nowelizacji. ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę 500 plus.

Zmiana ma przynieść oszczędności

Z szacunków projektodawcy wynika, że w latach 2022-2032 łączne szacowane koszty obsługi świadczenia wyniosą ok. 427 mln zł, co ma oznaczać oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat. Z kolei wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze związany z przyznawaniem świadczeń w pełnej wysokości w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ma wynieść ok. 174 mln zł w okresie 2022-2032.



Projekt zakłada również modyfikację w zakresie przyznawania 500 plus. Świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.



"Rozwiązanie to dąży do zapewnienia osobom migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo krajowe" - podkreślono.



Osobą odpowiedzialną za opracowaniem projektu jest wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.