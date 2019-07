Od wczoraj można wyrabiać zielone tablice i profesjonalne dowody rejestracyjne. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, ułatwi to organizację jazd testowych, etapowe konstruowanie pojazdów, a nawet prowadzenie badań nad nowymi rozwiązaniami.

Tak wyglądają zielone tablice rejestracyjne / Ministerstwo Cyfryzacji / Materiały prasowe

Do tej pory np. dealer motoryzacyjny czy producent samochodów, którzy mają kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt aut, musiał każdy z pojazdów zarejestrować oddzielnie. Tym samym do każdej z maszyn musiał wyrobić dowód rejestracyjny i tablice. To samo musiały robić np. instytuty badawcze.

Od 11 lipca - dzięki nowym przepisom - wystarczy, że w swoim urzędzie złożą wniosek o zostanie podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie otrzymają jeden dowód rejestracyjny i jedne tablice (chyba, że chcą więcej). W praktyce oznacza to, że na tych samych numerach będą mogli testować wiele pojazdów.

Znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej składają się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i numeru, który rozdzielony został literą "P" - wyjaśnia Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Jednak najbardziej zauważalną różnicą będzie kolor cyfr i liter. Te nie będą czarne, a właśnie zielone - dodaje szef MC.

Profesjonalna rejestracja pojazdów ułatwi pracę naukowcom i inżynierom z instytutów badawczych oraz sprzedawcom nowych samochodów, którzy oferują klientom jazdy testowe.

Producent, dystrybutor albo jednostka badawcza w swoim urzędzie może złożyć wniosek o zostanie podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Trzeba w nim podać m.in. liczbę potrzebnych kompletów tablic rejestracyjnych, które zamierza wykorzystać oraz liczbę blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego dla każdego kompletu tablic. Na tej podstawie urząd wyda decyzję o profesjonalnej rejestracji, a wraz z nią zalegalizowane tablice rejestracyjne i blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.



Później wystarczy ubezpieczyć pojazd, przyczepić tablice rejestracyjne, wypełnić blankiet dowodu rejestracyjnego, zarejestrować w wykazie planowaną godzinę przeprowadzenia jazdy testowej i wyruszyć na ulice. A jeśli klient salonu motoryzacyjnego będzie chciał przetestować kolejny pojazd, to wystarczy przenieść tablicę, powtórzyć minimalne formalności - dodaje szef MC.



Decyzja o profesjonalnej rejestracji jest ważna przez rok. Profesjonalny dowód rejestracyjny jest ważny przez 30 dni lub - w przypadku jednostek badawczych - 6 miesięcy.