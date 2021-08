Policjanci zatrzymali trzy autokary z chorwackimi kibicami jadącymi do Warszawy na mecz. "Zapobiegliśmy "ustawce" kibiców" - powiedział kom. Rafał Retmaniak z zespołu prasowego stołecznej policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Zawrócenie tych autokarów było podyktowane względami bezpieczeństwa zarówno chorwackich kibiców, jak i osób postronnych - zaznaczył Retmaniak. Potwierdził też, że w zatrzymanych autokarach jechali kibice chorwackiego klubu Dinamo Zagrzeb.

Autobusy zostały zatrzymane na trasie S8, a żeby nie blokować ruchu zostały skierowane w inne miejsce. Jeden autokar został już sprawdzony, nic w nim nie znaleziono. Nadal trwa kontrola pozostałych - przekazał Retmaniak.



Jak wyjaśnił policjant, "w kontekście tego, co działo się w Chorwacji, kibice wiedzieli, że nie wejdą na stadion dopingować swoją drużynę". Jechali po prostu na konfrontację z kibicami warszawskiej Legii - dodał.



Jak nieoficjalnie ustalił PAP, kibice Legii również dążyli do spotkania z Chorwatami i jechali już w stronę zatrzymanych autokarów. Komenda Stołeczna Policji nie potwierdza tych ustaleń "ze względu na wykonywane w dalszym ciągu czynności".



"Mecz podwyższonego ryzyka"

Dzisiaj o godz. 21 na stadionie Legii stołeczni piłkarze grają w meczu rewanżowym z piłkarzami mistrza Chorwacji. To mecz podwyższonego ryzyka - zaznaczył policjant. W 20 minucie meczu Legia przegrywała z chorwackim mistrzem kraju.



Pierwszy mecz rozgrywany był tydzień temu w Zagrzebiu i zakończył się remisem 1:1. Dzień przed spotkaniem doszło do bijatyki, podczas której pobili się fani obu klubów. Chorwaccy dziennikarze pisali, że kibice polskiego zespołu celowo pojechali do dzielnicy Dubrava we wschodniej części miasta, bowiem tam jest największe skupisko najzagorzalszych kibiców Dinama.