„Zawieszamy stosunki z władzami Tarnopola na Ukrainie i rezygnujemy z realizacji wspólnego projektu wartego ponad 68 tys. euro” – poinformował prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Stało się to po nadaniu przez radnych Tarnopola imienia Romana Szuchewycza miejskiemu stadionowi. Szuchewycz to dowódca Ukraińskiej Armii Powstańczej, odpowiedzialny za rzeź wołyńską.

/ Zdjęcie udostępnione / Pixabay

Oczywiście, zarzuty co do Żołnierzy Niezłomnych, co do akcji Wisła (...) są, ale ta wiedza jest bardzo płytka i jednostronna. O ile my się wstydzimy za to, że ginęli bezbronni Ukraińcy, tam się gloryfikuje, że zginęli bezbronni Polacy- stwierdził prezydent Zamościa Andrzej Wnuk w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Kotem.

Wnuk poinformował w wydanym oświadczeniu, że 5 marca deputowani miejscy Tarnopola nazwali miejski stadion imieniem Romana Szuchewycza - dowódcy UPA "odpowiedzialnego w latach 1943-44 za bestialskie ludobójstwo polskich mieszkańców ówczesnych województw wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego". Z tego powodu - jak tłumaczył - "wszelkie stosunki na niwie samorządowej z władzami Tarnopola" są zawieszone.

Nie będzie wspólnego projektu

Jednocześnie poinformował, że Zamość rezygnuje z realizacji wartego ponad 68 tys. euro projektu pn. "Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa", na który już przyznano dofinasowanie ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. "W obecnej sytuacji taka współpraca nie jest możliwa" - stwierdził Andrzej Wnuk.

"Szanuję prawo każdego narodu do własnego rozumienia historii. Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad okrucieństwem czasu wojny i nad brakiem poszanowania dla bezbronnych ofiar narodowości polskiej" - napisał Wnuk w oświadczeniu.





Podkreślił, że zachowanie radnych miasta Tarnopol "stoi w jawnej sprzeczności z deklaracjami władzy wykonawczej - mera i aparatu samorządowego - dotyczącymi wspólnej pracy nad zachowaniem polskiego i ukraińskiego dziedzictwa". "Ufam, że po stronie naszych ukraińskich partnerów nastąpi zrozumienie, że każda inicjatywa dotycząca gloryfikacji zbrodniarzy wojennych rodzi następstwa. Każda taka inicjatywa musi brać pod uwagę uczucia rodzin ofiar i Narodu Polskiego" - napisał prezydent Zamościa.

Wnuk w rozmowie z PAP zaznaczył, że Tarnopol nie jest miastem partnerskim Zamościa, ale oba miasta miały realizować wspólnie projekt nawiązujący do ich historii, ich założycieli hetmanów - Jana Tarnowskiego i Jana Zamoyskiego. Realizacja projektu miała się rozpocząć wiosną.

Wnuk podkreślił, że podczas kilku spotkań z władzami Tarnopola i rozmów o współpracy poruszane były sprawy polsko-ukraińskiej historii m.in. przy okazji eksponowania w Tarnopolu banderowskich flag. "Odbyliśmy rozmowę z merem, z jego pracownikami, podczas której stwierdziliśmy, że takie manifestowanie jest dla nas nie do przyjęcia. Obiecano, że te flagi nie będą się pojawić w kontekście naszych spotkań" - powiedział Wnuk.

Jak dodał, podczas jednej z wizyt upamiętniono polskie akcenty historii Tarnopola. "To dla nas był sygnał, że te resentymenty ukraińskie poszły w niepamięć i będziemy budować coś wspólnie, ale jak się dowidzieliśmy, że rada miasta jednogłośnie przychyliła się do wniosku mera o nadanie stadionowi imienia Szuchewycza, stwierdziliśmy, że to kompletnie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami. Traktują nas niepoważnie" - mówił Wnuk.

Oświadczenie Wnuka w sprawie zawieszenia kontaktów i rezygnacji ze wspólnego projektu zostało także wysłane do władz Tarnopola. "Nie otrzymaliśmy żadnej reakcji ze strony władz. Polacy z Tarnopola natomiast ubolewają, że nie będzie współpracy" - dodał Wnuk.

PRZECZYTAJ OŚWIADCZENIE PREZYDENTA ZAMOŚCIA





Odwołana wizyta ambasadora

Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki odwołał wizytę w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy.

W liście do Wołodymyra Trusza, który stoi na czele Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej, polski ambasador poinformował, że "z wielkim żalem" i "w ostatniej chwili" odwołuje wizytę, która miała być poświęcona współpracy regionu z polskimi partnerami.

"Niestety w związku z decyzją z 5 marca deputowanych rady miejskiej Tarnopola w sprawie nadania miejskiemu stadionowi imienia Romana Szuchewycza nie miałem innego wyjścia i byłem zmuszony do zrezygnowania z mojej wizyty" - pisze Cichocki.