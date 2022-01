Najczęściej wyszukiwanym w internecie przez Polaków polskim kurortem zimowym jest w tym sezonie Zakopane. Wśród zagranicznych kierunków narciarskich największym zainteresowaniem cieszą się z kolei Włochy - wynika z analizy Google Polska.

Panorama Zakopanego i Giewontu / Shutterstock

Z najnowszej analizy trendów przygotowanej przez Google Polska wynika, że wśród najczęściej wyszukiwanych miejsc do zimowego wypoczynku, oprócz Zakopanego czy Karpacza, pojawiły się też hasła: Białka Tatrzańska, Krynica-Zdrój, Wisła czy Zieleniec. Zestawienie dziesięciu najpopularniejszych polskich miejscowości zimą zamykają Czarna Góra i Tylicz.

Jeśli za granicę, to dokąd i jak?

Wśród zagranicznych kierunków narciarskich największym zainteresowaniem cieszą się Włochy. "W tym sezonie 41 proc. internautów najczęściej szuka w wyszukiwarce Google ośrodków narciarskich we Włoszech. Trochę mniejszym, choć nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się Austria - 29 proc. i Francja - 13 proc." - powiedział PAP Jacek Bisiński, travel consultant w Google Polska.

Z danych eSky.pl wynika, że w tym roku więcej Polaków zdecydowało się na dotarcie do kurortów narciarskich samolotem. Liczba rezerwacji do miast położonych w bliskiej odległości od najpopularniejszych kurortów w wyszukiwarce Google zwiększyła się o 32 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Na podróż lotniczą głównie decydowały się pary bez dzieci, które stanowiły 79 proc.

Zwrot "Narty Gruzja" o 189 proc. bardziej popularny

Google przeanalizował też hasła związane z feriami zimowymi, które zyskały lub straciły na popularności w tym sezonie. Przykładowo hasło "narty Gruzja" zyskało na popularności o 189 proc. w okresie od listopada 2021 do stycznia 2022 w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Cytat Wzrost zainteresowania Gruzją jako kierunkiem narciarskim ma również swoje odzwierciedlenie w wyszukiwaniu lotów do tego kraju. W analizowanym okresie wyszukiwania biletów do tej destynacji wzrosły o 194 proc. rok do roku, a najpopularniejszym lotniskiem było Tbilisi - wyjaśnił Antoni Andruszkiewicz, industry manager w Google Polska.

Innymi hasłami, których popularność szybko rośnie, są: "narty Włochy" (wzrost o 72 proc.), "narty Francja" (wzrost o 57 proc.) oraz "narty Austria" (wzrost o 26 proc.). Mniejszym zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się w tym sezonie Szwajcaria. Hasło "narty Szwajcaria" było wyszukiwane rzadziej o 75 proc. Podobny spadek odnotowały hasła "narty Słowacja" (spadek o 23 proc.), "narty Czechy" (spadek o 19 proc.) czy "narty Ukraina" (spadek o 9 proc.).

W zimę wyszukujemy rzadziej niż w lato

"Wyszukiwania zimowych destynacji w analizowanym okresie spadły o siedem procent w porównaniu z tym samym okresem przed pandemią z 2019 roku" - dodał Andruszkiewicz i podkreślił, że wyszukiwania zimowe są o około połowę mniejsze niż te letnie.

"Prezentowane dane dotyczą okresu od listopada do pierwszej połowy stycznia, zaś szczyt sezonu narciarskiego przypada na styczeń-luty i jest często skorelowany z feriami zimowymi. Ta proporcja ma jeszcze szansę, zapewne nieznacznie, zmienić się, chociaż zazwyczaj użytkownicy szukają miejsc na zimowy wyjazd z wyprzedzeniem w związku z zakupem biletów oraz rezerwacjami" - podsumował.