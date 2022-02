Kto może mówić o sobie prawdziwy „bałuciarz”? Gdzie przebiega granica pomiędzy Śródmieściem a Bałutami? Gdzie zaczyna się najsłynniejsza łódzka dzielnica?

Krzyż graniczny pomiędzy Łodzią a dawną wsią Bałuty

Według niektórych łodzian Bałuty sięgają aż do ulicy Północnej? Nic bardziej mylnego. Przy Północnej (Park Staromiejski) kończy się najstarsza część Łodzi - Stare Miasto, które nie jest częścią historycznych Bałut. W czasach PRL administracyjnie przyłączono Stare Miasto do Bałut. I tak zatarta została pamięć o najstarszej części Łodzi.

Gdzie, zatem, mieszkają "bałuciarze"?

Bałuty - największą w Europie, licząca 100 tysięcy mieszkańców wieś przyłączono do Łodzi w 1915 roku. Bez trudu odnajdziemy w miejskiej przestrzeni przebieg starej granicy Bałut z Łodzią. Kiedyś granicę oznaczano przydrożnymi krzyżami. Jeden z nich stał przy obecnej ulicy Zgierskiej 17. W miejscu krzyża jest teraz kapliczka wbudowana w ścianę frontową kamienicy. Drugi graniczny krzyż znajdował się na ulicy Wojska Polskiego przy Młynarskiej.

Każda kamienica wzniesiona kiedyś przy bałuckiej granicy ma nietypowy kształt. Ściana postawiona wzdłuż granicznej linii stoi ukośnie w stosunku do pozostałych ścian budynku. Takie domy ze skośnymi ścianami stoją od Młynarskiej w stronę Zachodniej i dalej w kierunku ul. Limanowskiego.

Okazuje się, że pozostałości po dawnej granicy są również pod ziemią. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znaleźli stary kryty kanał, który zbudowano wzdłuż rzeczki rozdzielającej dawne grunty Bałut od miasta Łodzi. Do tej rzeczki, a z czasem kanału, trafiały ścieki i deszczówka.

Nietypowy przebieg, w stosunku do współczesnej siatki ulic, ma ulica Wrześnieńska. Jest ona pozostałością po starym szlaku do Lutomierska, który po części wiódł wzdłuż bałucko - łódzkiej granicy. Wzdłuż granicy wytyczona była też ulica Chłodna. Zaczynała się na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Franciszkańskiej z Wojska Polskiego i kierowała się w stronę Parku Ocalałych. Każdy może dziś przejść wzdłuż dawnej granicznej ulicy. Idąc ścieżką od strony dawnych ogrodów działkowych przy autobusowym dworcu "Północnym" przemieszczamy się skrajem dawnych pół uprawnych, należących do pierwszych obywateli Łodzi.

Gdzie dziś przebiega granica między Bałutami z Starym Miastem (Łodzią)?

Według przyjętego w 2005 roku podziału miasta na obszary turystyczne, "bałuciarzami" mogą śmiało określać się wszyscy mieszkający na północ od ulic: Wrześnieńskiej, Osiedlowej, Krótkiej, Berlińskiego oraz Wojska Polskiego (od Młynarskiej do Dołów). Ta wytyczona 17 lat temu granica pomiędzy Bałutami a Starym Miastem prawie pokrywa się z granicą historyczną.

Przebieg granic pomiędzy Bałutami a Łodzią