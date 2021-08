Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn podejrzanych o wywiezienie do lasu i pobicie 24-latka w powiecie przasnyskim na Mazowszu - poinformował komisarz Paweł Rykowski z miejscowej komendy policji.

W ubiegły poniedziałek do komisariatu policji w Chorzelach zgłosił się 24-latek i złożył zawiadomienie, że dwaj znani mu mężczyźni związali go, wsadzili do samochodu i wywieźli do lasu.

Jeden z mężczyzn miał także zabrać zgłaszającemu telefon komórkowy i grozić pozbawieniem życia - przekazał komisarz.

Podejrzani mężczyźni w wieku 22 i 37 lat zostali zatrzymani. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Przesłuchała podejrzanych oraz przedstawiła im zarzuty pozbawienia wolności 24-latka.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych areszt tymczasowy. Za przestępstwo pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 3 lata.