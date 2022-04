Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę. Później wystarczy opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.

/ Shutterstock 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ma przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Tego dnia biało-czerwone barwy pojawiają się nie tylko na budynkach rządowych, czy użyteczności publicznej, ale także Polacy chętnie wywieszają je na swoich balkonach. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. 2 maja wystarczy wywiesić flagę, a następnie opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga. Wideo youtube Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas święta państwowego lub w ważnym momencie życia. Może to być dowolna flaga - uszyta samodzielnie, kupiona, a nawet zrobiona z papieru. Flagę można wyeksponować przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Dlaczego 2 maja? W 2004 r. Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie dodali przepis pozwalający wszystkim używać biało-czerwonych barw nie tylko w czasie oficjalnych świąt państwowych. Wtedy też 2 maja ustanowiono Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Data 2 maja wybrana została nieprzypadkowo. Jednym z powodów było wspomnienie czasów PRL, kiedy to władze, walcząc z przejawami oddolnego patriotyzmu, nakazywały zdejmowanie flag po święcie 1 maja, tak aby nie pozwolić Polakom czcić rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zobacz również: 2 maja. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej