Polska dyplomacja próbuje doprowadzić do zmiany zaskakującego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów – ustalili dziennikarze RMF FM. Przypomnijmy, TSUE - na wniosek Czech - nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopani, co oznacza też zawieszenie działalności tamtejszej elektrowni.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów / Grzegorz Hawałej / PAP

Polska dyplomacja działa teraz na trzech frontach.





Po pierwsze próbuje składać w unijnym trybunale wnioski o zmianę decyzji.

Po drugie próbuje przekonać Komisję Europejską do opowiedzenia się po stronie Polski w tej sprawie.

próbuje Po trzecie wreszcie ruszyły rozmowy z czeskim rządem. To właśnie Czesi złożyli w TSUE wniosek o natychmiastowe zawieszenie działania kopalni w Turowie, która znajdują się przy granicy polsko-czeskiej. Argumentują, że to niszczy ich środowisko.

Polska próbuje przekonać Czechów, by zmienili zdanie, by - przez skargę - nie uderzali w nasze bezpieczeństwo energetyczne. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Polska chce, żeby Czesi poprosili TSUE o cofnięcie zwieszenia działalności kopalni w Turowie, a co za tym idzie - elektrowni.

Natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi złożonej przez czeski rząd.

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" - czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.



Główną przyczyną czeskiej skargi jest negatywny wpływ kopalni na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Za każdy dzień zwłoki możliwe kary

To jest już absolutnie ostateczne postanowienie. Polska nie może się od niego odwołać. Teraz, jeżeli Polska nie wstrzyma wydobycia węgla natychmiast - to KE, która zobowiązana jest do monitorowania wykonywania wyroków TSUE i przestrzegania prawa może (ale oczywiście nie musi) wnieść o dzienne kary finansowe za każdy dzień zwłoki.