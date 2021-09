Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał we wtorek na ręce wójta gminy Wapno symboliczną promesę na sfinansowanie dokumentacji planistycznej niezbędnej do złożenia wniosku i otrzymania dofinansowania na przeciwdziałanie skutkom katastrofy w kopalni soli w Wapnie.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński / Tomasz Wojtasik / PAP

Jak poinformował we wtorek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, "Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował fundusze w zakresie działań planistycznych dla gminy Wapno na przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopali soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktur".

Stube wskazał, że wszystkie dokumenty opracowane w ramach dofinansowania z WFOŚiGW pozwolą gminie ubiegać się o pomoc finansową do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany koszt przedsięwzięcia to 135 300 zł; kwota zaplanowana przez WFOŚIGW wynosi 108 240 zł, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Stube przypomniał, że po powstaniu kolejnego zapadliska - w lutym tego roku - w miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat temu mieściła się kopalnia soli i gipsu, z inicjatywy wojewody Michała Zielińskiego odbyły się spotkania i wideokonferencje dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji geologicznej w rejonie wysadu solnego.

Ich efektem było wypracowanie rozwiązań mogących doprowadzić do zminimalizowania zaistniałych skutków katastrofy górniczej z 1977 r. Podjęte działania mają umożliwić władzom samorządowym Wapna pozyskanie środków finansowych na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom ukształtowania powierzchni ziemi na terenie gminy, ograniczenia powstałych zwałowisk, jak również przygotowania terenu dla nowych funkcji - wskazał Stube.

W czerwcu tego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór na dofinansowanie w 2021 roku wniosków na przedsięwzięcia w zakresie działań planistycznych, w tym m.in. przygotowanie i opracowanie merytoryczne dokumentów ważnych w skali regionalnej, takich jak wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje. W ogłoszonym naborze wójt gminy Wapno złożył wniosek o dofinansowanie działań zmierzających do opracowania dokumentów związanych z rekultywacją wysadu solnego na terenie gminy. W wyniku rozstrzygnięcia naboru uzyskała ona dofinansowanie w wysokości 108 tys. zł. Zakończenie prac projektowych w zakresie rekultywacji wysadu Wapno planowane jest na I kwartał 2022 roku.

Stube tłumaczył, że uzyskanie wsparcia finansowego ze strony WFOŚiGW w Poznaniu pozwoli gminie na pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin", którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in. rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością wydobywczą.

Uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na działania zmierzające do zmiany istniejącej i trudnej dla gminy Wapno sytuacji związanej z degradacją terenów w związku z pokopalnianym wysadem solnym.