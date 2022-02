29-letni mieszkaniec Warszawy wjechał swoim samochodem do zoo i próbował dostać się do wybiegu dla lwów - poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko. Mężczyzna nie miał prawa jazdy oraz, co może tłumaczyć jego szokujące zachowanie, był pod wpływem narkotyków.

