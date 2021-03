Nadchodzącej nocy miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Gdzieniegdzie możliwe są mgły - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według prognoz IMGW, w nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami - zwłaszcza na wschodzie kraju - może padać deszcz lub mżawka.

Z mapy meteorologicznej IMGW wynika ponadto, że przelotne opady deszczu mogą wystąpić w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Instytut poinformował również, że nadchodzącej nocy gdzieniegdzie pojawią się mgły, które lokalnie mogą być gęste.

Prognozowana temperatura minimalna wyniesie od 0 do 5 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat od -4 do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Prędkość wiatru w ciągu nocy wyniesie od kilku do kilkunastu km/h.