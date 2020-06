W maju br. Lotnisko Chopina obsłużyło 6 tys. pasażerów – o 99,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował w piątek port. Od początku roku 2020 w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,817 mln osób (spadek o 54,4 proc.), zaś w krajowym 313 tys. (spadek o 54,4 proc.).

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"W maju 2020 roku na Lotnisku Chopina wykonano 119 pasażerskich operacji lotniczych (spadek o 99,2 proc.), a z usług stołecznego portu skorzystało łącznie 6 tys. pasażerów - o 99,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazano, od początku roku 2020 w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,817 mln osób (spadek o 54,4 proc.), zaś w krajowym 313 tys. (spadek o 54,4 proc.).



Z ruchu tradycyjnego skorzystało 2,299 mln. pasażerów (spadek o 54,8 proc.), z niskokosztowego 502 tys. (spadek o 56,9 proc.), a z czarterowego 328 tys. (spadek o 41,4 proc.). Większość pasażerów (56,5 proc.) podróżowało w strefie Schengen, a 43,5 proc. wybrało destynacje do krajów Non-Schengen.



Port podał, że od początku roku przewóz ładunków na pokładach samolotów wyniósł 31 819 ton (spadek o 13,7 proc.). Natomiast przewóz poczty wyniósł 2 998 ton (spadek o 55,4 proc.).



Od północy z wtorku na środę przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw, do 30 czerwca będzie obowiązywał zakaz wykonywania lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.



Granice Polski były z powodu pandemii koronawirusa zamknięte od 15 marca.

