W lasach na Lubelszczyźnie pojawiły się grzyby. Nie ma się co dziwić, ponieważ po deszczowej pogodzie od kilku dni jest iście letnia aura.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Najbardziej obrodziły prawdziwki, mówią grzybiarze, których reporter RMF FM spotkał na jednym z lubelskich targowisk. Ubolewają, że praktycznie wszystkie grzyby są robaczywe i nadają się co najwyżej do suszenia. Ich cena jest przez to niska: kilogram prawdziwków można kupić za około 15-20 złotych.

Prawdziwków jest najwięcej, ale powoli pojawiają się kurki i koźlaki. Największe prawdziwki, jakie udało się znaleźć, były wielkości małego talerzyka deserowego. To dopiero początek. Jeśli teraz by popadało, a potem będzie ciepło, to - jak mówią zbieracze - kolejne grzyby będą już lepszej jakości.

Sanepid przypomina, że warto skorzystać z usług grzyboznawców i klasyfikatorów. Jest to obowiązkowe w przypadku handlujących grzybami, bo muszą posiadać atest - przypomina Anna Kondrat z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lublinie. Osoby, które zbierają grzyby dla siebie, również mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Warto, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Na pewno najbezpieczniej jest zbierać grzyby z rurkami. W odróżnieniu od blaszkowych nie są trujące. Ryzykujemy najwyżej niestrawnością.