"Przyjrzę jeszcze raz tej sprawie" - deklarował w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec, nawiązując w ten sposób do informacji podanej przez stację, że rząd Donalda Tuska utajnił wykaz lotów, także tych dotyczących swojego poprzednika Mateusza Morawieckiego.

B. premier Mateusz Morawiecki na lotnisku w Kiszyniowie w Mołdawii w czerwcu zeszłego roku / Rafał Guz / PAP

Wykaz lotów najważniejszych osób w państwie za ostatnie dwa lata został utajniony - podał TVN24.

"Dane lotów o statusie HEAD oraz listy pasażerów tych lotów zostały "wyłączone z publicznego udostępniania" ze względu "na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie" - taką informację otrzymała redakcja z KPRM.

Podkreśla jednocześnie, że wśród utajnionych lotów są te wykonane przez byłego już premiera Mateusza Morawieckiego, jak i pierwszy lot obecnego szefa rządu Donalda Tuska. Ten tuż po zaprzysiężeniu poleciał on do Brukseli.

Do kwestii utajnionych lotów odniósł się dziś w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec. Zapowiedział, że "przyjrzy się jeszcze raz tej sprawie".

Myślę, że część tych danych może być upubliczniona z całą pewnością. Generalnie w kancelarii premiera panowała taka reguła, że wszystko, co dotyczy pracy kancelarii, jest tajne co do zasady, że żadne informacje nie są udostępnianie, chyba że gdzieś tam wyciśnięte na siłę, chyba że to są przecieki z kancelarii. My musimy tę sytuację zmienić - powiedział.