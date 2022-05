Strona ukraińska przedłużyła o kolejny miesiąc termin obowiązywania zwolnienia z opłat celnych samochodów sprowadzanych na Ukrainę - poinformował we wtorek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Ukraina przedłużyła zwolnienie z opłat celnych na sprowadzane auta osobowe / Vitaliy Hrabar / PAP

W związku ze wcześniejszą zmianą przepisów prawnych w Ukrainie, od 6 kwietnia zniesiono opłaty celne na importowane samochody - cło importowe, akcyzę i VAT. Zgodnie z decyzją strony ukraińskiej odprawa aut osobowych sprowadzanych na Ukrainę z terenu Unii Europejskiej jest możliwa na dwóch przejściach granicznych - w Zosinie (Lubelskie) i w Budomierzu (Podkarpackie).

Mniejsze kolejki

Jak przekazał rzecznik, kolejki na polsko ukraińskich przejściach w regionie zmniejszyły się w porównaniu do poprzednich dni. "We wtorek do odprawy samochodów osobowych w tranzycie czeka w Zosinie 30 pojazdów, co oznacza jedną godzinę oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 317 pojazdów" - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.



Jak wyjaśnił, odprawa sprowadzanych aut osobowych na Ukrainę możliwa jest też na przejściu w Dorohusku pod warunkiem, że wcześniej kierowcy zarejestrują się przez internet w systemie ukraińskim.



"Czekają oni na przekroczenie granicy w kolejce samochodów osobowych. Obecnie znajduje się w niej łącznie 450 pojazdów. Szacowany czas oczekiwania wynosi 8 godzin. W ciągu ostatniej zmiany odprawiono 537 pojazdów. W tej kolejce mogą ustawiać się również kierowcy przewożący na lawecie do dwóch samochodów" - dodał rzecznik.



Natomiast lawety z większą liczbą sprowadzanych samochodów ustawiają się w Dorohusku w kolejce towarowej, razem z ciężarówkami. "Na wyjeździe z Polski oczekuje obecnie w kolejce towarowej łącznie ok. 350 pojazdów, tj. 13 godzin oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 304 pojazdy" - przekazał Michał Deruś.

Straż Graniczna: Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 3,57 mln osób

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,57 mln osób - podała we wtorek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 18,5 tys. osób - dodano.



Jak poinformowała SG, w poniedziałek do Polski z Ukrainy wjechało 18,5 tys. osób - to spadek o 8,4 proc. względem statystyk z niedzieli, kiedy przyjechało z Ukrainy 20 tys. osób, a we wtorek do godziny 7 rano przybyło 5,3 tys. osób - wzrost o 11 proc. w stosunku do danych z poniedziałkowego poranka.



W poniedziałek na Ukrainę odprawiono 26,5 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku to już 1,532 mln osób.



We wtorek mija 90. dzień wojny na Ukrainie.