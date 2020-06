Niecodzienny przemyt udaremniony przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej na Śląsku. W jednej z przesyłek, która dotarła na lotnisko znaleźli oni... mrówki.

Przemycane mrówki / Krajowa Administracja Skarbowa /

Mrówek było 120. Wszystkie żywe. Ukryte były w 77 przezroczystych fiolkach, które umieszczono w plastikowym bębenku. Jego wartość oszacowano na kilka dolarów.

Przesyłkę nadano w Chinach, a miała ona trafić do odbiorcy z południa Polski. Z deklaracji celnej wynikało, że wewnątrz jest dziecięca zabawka, ale funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej Postanowili dokładnie sprawdzić zawartość. Znaleźli fiolki z mrówkami.

Mrówek było w sumie 120 / Krajowa Administracja Skarbowa /

Trwa wyjaśnianie całej sprawy. Chodzi o zakaz przywozu żywych zwierząt spoza Unii Europejskiej oraz oszustwo celne.

Zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii mrówki trafiły do specjalistów z Uniwersytetu Ślaskiego, którzy postarają się teraz ustalić, co to za gatunek. Przechodzą teraz kwarantannę.

Mrówki trafiły teraz na kwarantannę / Krajowa Administracja Skarbowa /

Co jeszcze ciekawe, w ciągu trzech ostatnich lat był to już trzeci przypadek odkrycia przesyłki z mrówkami. Rok temu przyleciały one do nas w przesyłce z Wielkiej Brytanii, a dwa lata temu z Ukrainy.

Udaremniony przemyt mrówek Krajowa Administracja Skarbowa / NBA