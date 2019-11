Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch chłopców, którzy wpadli do basenu przeciwpożarowego. Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska dotarła do nowych informacji dotyczących okoliczności tragedii. Ustaliła, że chłopcy w wieku 12 i 13 lat byli podopiecznymi Centrum Opieki nad Dzieckiem, które skupia szczecińskie domy dziecka. We wtorek rano razem z dwójką kolegów opuścili budynek, a ich opiekunowie zgłosili ucieczkę policji.

