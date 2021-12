"Ja chcę być premierem, chcę na siebie wziąć odpowiedzialność, ale nie muszę" – stwierdził w wywiadzie dla portalu gazeta.pl szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapytany, czy po ewentualnej wygranej w wyborach chciałby stanąć na czele rządu. "Jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, a szczególnie wyborcy tak uznają, że ja jestem potrzebny, to ok. Jeśli uznamy, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie ktoś inny, młodszy, nieobciążony rządzeniem w przeszłości, to ja nie będę miał z tym żadnego problemu" – zadeklarował.

