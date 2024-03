Sąd w Warszawie zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trzech podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród aresztowanych tymczasowo jest dwójka urzędników oraz ksiądz Michał O., który stoi na czele Fundacji Profeto, beneficjenta funduszu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tymczasowy areszt zastosowano także wobec byłej dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Urszuli D. oraz obecnej zastępczyni dyrektor tego departamentu Karoliny K.

Obrońca księdza zapowiada zażalenie

Sąd postanowił uwzględnić wniosek prokuratury o trzymiesięczny areszt wobec księdza Michała O. - poinformował jego obrońca mecenas Krzysztof Wąsowski. Ks. Michał O. jest prezesem Fundacji Profeto, która była beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa odbyło się posiedzenie dotyczące wniosków o areszt dla podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ponieważ Kodeks postępowania karnego przewiduje areszty, prokurator składa wnioski o areszt, to w zasadzie należy domniemywać, że ten areszt należy na wszelki wypadek zastosować - powiedział mec. Wąsowski. Dodał, że o większości szczegółów nie może mówić.

Podkreślił, że będzie składał zażalenie na to postanowienie sądu. Sąd nie rozważał kwestii umocowania oskarżycieli publicznych w tej sprawie. Stwierdził, że jest to kwestia do zażalenia - mówił.