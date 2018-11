Wszystkie trzy dorosłe podopieczne helskiego fokarium w są w ciąży. Ojcem jest najprawdopodobniej Bubas – lokalny samiec alfa. Naukowcy cieszą się tym bardziej, że w mijającym roku zginęło wiele foczych dzieci.

Jedna z fok w fokarium na Helu / TVN24/x-news

Trzy samiczki są w ciąży - 24-letnia Unda Marina i 20-letnie Ania i Ewa - relacjonowała Wioleta Miętkiewicz, koordynator opiekunów dzikich zwierząt.

Pracownica helskiego fokarium opisuje, że przez pierwsze trzy tygodnie małymi zajmują się matki, ale następnie muszą się nimi zaopiekować ludzie.

Przenosimy je do baseników adaptacyjnych i tam uczą się samodzielności. Sprawdzamy, czy poradzą sobie w naturalnym środowisko, czy zaczną samodzielnie pobierać pokarm. Jeżeli wszystko jest ok, to dostają nadajnik i wypuszczamy je na wolność - tłumaczyła Miętkiewicz.

Sezon na ciąże w fokarium na Helu TVN24/x-news



(mpw)