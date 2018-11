Policja będzie miała trzeci śmigłowiec Black Hawk. Komendant Główny Policji i prezes PZL Mielec podpisali umowę w tej sprawie. Śmigłowiec ma być gotowy do marca, a będzie wykorzystywany głównie do zadań antyterrorystycznych. Do końca tego miesiąca do policji powinny trafić dwa już wcześniej zamówione śmigłowce.

