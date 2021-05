Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło po południu w Jerce koło Kościana w Wielkopolsce. Podczas prac polowych zginął tam 54-letni mężczyzna - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Według wstępnych ustaleń, 29-latek obsługujący ładowarkę podczas prac polowych nie zauważył swojego współpracownika i potrącił mężczyznę. 54-latek zginął na miejscu.

Obsługujący maszynę miał uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju pojazdów.



Wszystko wskazuje na to, że na polu doszło do nieszczęśliwego wypadku.



Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.