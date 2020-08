Udzielana jest pomoc psychologiczna córce ofiar wybuchu gazu w domu w Białymstoku - poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że straty ograniczają się do posesji, w której doszło do eksplozji. Nie ucierpieli również mieszkańcy sąsiedniej posesji.

Zdjęcie z miejsca wubuchu / PAP/Artur Reszko /

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zaznaczył, że na miejscu wybuchu obecnie działa m.in. inspekcja nadzoru budowlanego, która ma za zadanie ocenić stan budynku, w którym doszło do tragedii.

To jest konieczne również z uwagi na to, że w ślad za tymi pierwszymi oględzinami muszą pójść kwestie związane z prowadzonym już pewnie śledztwem w zakresie tego wydarzenia. Za chwilę - myślę - również służby policyjne będą mogły podjąć szersze czynności - powiedział Paszkowski.

Wojewoda dodał, że jest to wyjątkowa tragedia. Mamy przecież cztery ofiary śmiertelne związane z wybuchem gazu - podkreślił. Dodał, że obecnie udzielana jest pomoc psychologiczna córce ofiar wybuchu gazu. Zaznaczył również, że straty ograniczają się do posesji, w której doszło do wybuchu.



Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku mł. insp. Jacek Tarnowski dodał, że wszystkie ofiary wybuchu to członkowie jednej rodziny, zamieszkujący pod jednym adresem. Natomiast córka, której - jak wskazał - udzielana jest pomoc psychologiczna, była zameldowana pod tym samym adresem, ale w chwili wybuchu nie przebywała w domu. Policja potwierdza, że rodzina miała założoną niebieską kartę.