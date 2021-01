Śmiertelny wypadek na zakopiance. Auto potrąciło pieszego, który wtargnął na jezdnię w Jaworniku koło Myślenic.

Zdjęcie ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Do wypadku doszło na dwupasmowym odcinku zakopianki między Krakowem i Myślenicami.

Kierująca fordem kobieta potrąciła pieszego, który przechodził przez barierki w miejscu niedozwolonym i wtargnął na jezdnię - podała małopolska policja.

Mężczyzna zginął na skutek odniesionych obrażeń. Wiadomo, że kierująca fordem była trzeźwa.



W wyniku wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Zakopanego. Objazd w kierunku stolicy Tatr poprowadzono drogą krajową nr 52 do Krzywaczki, a potem drogą wojewódzką nr 956 do Sułkowic i drogami lokalnymi do Myślenic.