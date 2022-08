Były prezes Poczty Polskiej ​Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju KGHM Polska Miedź, a Jerzy Paluchniak na członka zarządu spółki ds. aktywów zagranicznych - poinformował w komunikacie KGHM.

Tomasz Zdzikot / Mateusz Marek / PAP

Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że 30 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. do zarządu KGHM Polska Miedź: "Pana Tomasza Zdzikota na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji; Pana Jerzego Paluchniaka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji."

Dotychczas Zdzikot był prezesem Poczty Polskiej. W poniedziałek dziennikarze RMF FM ustalili, że żegna się ze stanowiskiem.

Zdzikot to zasłużony działacz Prawa i Sprawiedliwości. Został prezesem Poczty Polskiej w kwietniu 2020 roku. Na stanowisku zastąpił Przemysława Sypniewskiego. Zmiany były motywowane sprawą kopertowych wyborów prezydenckich. Według źródeł naszego dziennikarza Krzysztofa Berendy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd uznał, iż Przemysław Sypniewski nie poradziłby sobie z tak potężną operacją, jaką jest wysłanie 30 milionów kart wyborczych do Polaków. Zwłaszcza, że sprzeciwiały się temu związki zawodowe, a Sypniewski nie wiedział, jak się z nimi w tej kwestii dogadać. Rząd wymienił prezesa poczty, by spróbować jednak przeprowadzić listownie wybory prezydenckie 10 maja. To ostatecznie się nie udało.

Zanim Tomasz Zdzikot został prezesem Poczty Polskiej, pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej, a wcześniej był wiceszefem resortu spraw wewnętrznych. Był także współpracownikiem nieżyjącego już byłego prezesa NBP Sławomira Skrzypka, gdy ten był wiceprezydentem Warszawy.