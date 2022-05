Jak Lewica chciałaby pomóc właścicielom kredytów hipotecznych? Kim zastąpiłaby prezesa NBP Adama Glapińskiego i dlaczego jest to jej zdaniem konieczne? Z kim chciałaby pójść do kolejnych wyborów i czy w jednym (opozycyjnym do prawicy) bloku politycznym, a może w dwóch lub trzech? Na te pytania Tomasza Weryńskiego odpowiadał w internetowym radiu RMF24 w rozmowie „7 pytań o 7:07” poseł Lewicy Tomasz Trela.

Poseł Lewicy Tomasz Trela / Mateusz Marek / PAP



Tomasz Weryński RMF FM: Raty kredytów drenują nasze domowe budżety na kolejne podwyżki stóp procentowych już widać na horyzoncie. Naszym gościem jest poseł Lewicy Tomasz Trela. Czy skorzysta pan z wakacji kredytowych proponowanych przez rząd?



Tomasz Trela, poseł Lewicy: Nie skorzystam, dlatego, że nie jestem posiadaczem takiego kredytu.



To jest Pan szczęściarzem.



Jestem posiadaczem kredytów we franku i też swoje przeszedłem ze względu na różnice kursowe. Natomiast jestem zaskoczony propozycją premiera, bo ona tak naprawdę nic nie rozwiązuje. Tyle pracowali, tyle konsultowali, tyle ustalali i wyszli z propozycją tak na dobrą sprawę "możecie sobie skorzystać z wakacji kredytowych, ale z tych wakacji będziecie musieli kiedyś wrócić. I ten powrót będzie bardzo mało sympatyczny, bo będziecie musieli te pieniądze oddać". A to nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że ludzie potrzebują wsparcia i pomocy finansowej, a nie odroczenia tego stryczka, który mają już na szyi.



Lewica proponuje od 300 do 500 złotych dopłat do raty. To załatwi problemy kredytobiorców?



To była nasza pierwsza propozycja, biorąc pod uwagę opinie pana Glapińskiego, że stopy procentowe nie będą podwyższane. W momencie kiedy zobaczyliśmy, że jest szósta podwyżka stóp procentowych przygotowaliśmy projekt ustawy, który bardzo wyraźnie składa się z trzech elementów. Po pierwsze zamraża wskaźnik WIBOR, czyli ten wskaźnik, od którego zależne są raty kredytów hipotecznych i przywracamy go do stanu z grudnia 2019 roku. To zamrożenie jest co najmniej na 12 miesięcy i dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego i podstawowego mieszkania, czyli tego mieszkania, na który ludzie wzięli kredyt i w którym rzeczywiście mieszkają.

Przez to chcemy wyeliminować tych, którzy budowali tzw. dźwignię kredytową. Na przykład brali pięć kredytów na pięć mieszkań, a cztery mieszkania wynajmowali. To jest indywidualna sprawa każdego jakie ryzyka kapitałowe podejmuje. My chcemy się zatroszczyć o tych, którzy rzeczywiście dzisiaj mają problemy i dylematy czy zapłacić ratę kredytu, czy zapłacić za czynsz. Zapłacić ratę kredytu czy wysłać dziecko na wakacje, bo teraz to są tego typu problemy.



Dzisiaj mrożenie WIBORU czy rat kredytowych jest złe bo działa proinflacyjne powiedział prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w odpowiedzi na waszą propozycję.



Ja rozumiem przedstawicieli banków i nie chcę ich tutaj specjalnie krytykować. Banki będą zawsze robiły wszystko żeby zarobić jak najwięcej. Jak bank zarabia miliard, to robi wszystko żeby zarobić dwa miliardy. A mnie i nam jako lewicy chodzi o ludzi. My nie chcemy tym ludziom dawać ekstra pieniędzy żeby mogli je wydać na przyjemności. My dajemy tym ludziom pieniądze, żeby mogli normalnie i w miarę godnie przeżyć.



Bo jeżeli jest czteroosobowa rodzina, dajmy na to: dwoje nauczycieli (poważany zawód) i mają zaplanowaną w budżecie ratę kredytu dwa tysiące złotych, to oni są w stanie znieść podwyżkę do kwoty dwa i pół tysiąca złotych. Ale jak mają podwyżkę do kwoty trzy, trzy i pół i w perspektywie 4 tysiące złotych, to mają już problem.



Gdyby nie to co opowiadał Glapiński kilka miesięcy temu, że "bierzcie kredyty mamy najtańszy pieniądz w Europie i na świecie, ja wam gwarantuję, że do końca tej kadencji Rada Polityki Pieniężnej nie będzie podwyższała stóp procentowych", to może bym jeszcze był w stanie, to przemilczeć. Ale ta arogancja, bufonada, ta niekompetencja Glapińskiego i wsparcie go przez Kaczyńskiego doprowadziły do tego, że każdego wieczora w polskich rodzinach, które mają kredyt hipoteczny odbywają się dramaty, bo odbywają się bardzo trudne wybory: na co przeznaczyć te pieniądze które mamy miesiąc do miesiąca?



