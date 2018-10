„Zrobiłem pewną pracę, jeździłem po Polsce, rozdawałem ulotki, wszystko to dawało mi obraz, że poparcie będzie trochę wyższe – liczyłem na 36-37 proc. Jest skromniej, ale jest sukces (…) To dobra prognoza na przyszłość” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tadeusz Cymański, mówiąc o wyniku wyborów samorządowych.

Tadeusz Cymański / Jarosław Gawłowski / RMF FM

Wideo youtube

Cymański: Gratulacje od Jakiego wprowadziły wszystkich w konsternację

"To jest cień, bardzo to przeżyłem. Pewnie jakieś błędy były, a Warszawa była trudnym miastem, cieszę się z jednej rzeczy - że Patryk Jaki zachował się znakomicie po ogłoszeniu wyników i złożył gratulacje. Myślę, że (gratulacje) wprowadziły wszystkich w konsternację - i naszych i tamtych zwolenników" - podkreślił poseł Solidarnej Polski, komentując przegraną Patryka Jakiego.





"Mamy wszelkie szanse zainicjować rozmowy koalicyjne"

"Mamy wszelkie szanse zainicjować rozmowy (na temat koalicji w sejmikach) (...) Mamy małe możliwości koalicyjne, ale jesteśmy otwarcie na rozmowy w terenie" - stwierdził Cymański, odnosząc się do ewentualnych koalicji w sejmikach. "Żeby zamienić zwycięstwo wyborcze na władzę, muszą się zgadzać większości" - dodał.



Zmiany w rządzie? "Tu nie będzie trzęsienia ziemi"

Cymański, zapytany o ewentualne zmiany w rządzie po wyborach, odpowiedział: "Myślę, że tu nie będzie trzęsienia ziemi (...). Wynik to podpowiedź, że musimy bardzo ciężko harować". "Zbigniew Ziobro nie był wezwany (przez Jarosława Kaczyńskiego), to była po prostu rozmowa" - podkreślił Cymański. "Nie wyobrażam sobie inaczej" - odpowiedział, pytany o to, czy Ziobro pozostanie na stanowisku ministra.



Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Tadeusz Cymański

Robert Mazurek RMF FM: Pan nie startował, ale dzieci owszem. Córka do sejmiku, syn do rady miasta Malborka. Jak im poszło?

Tadeusz Cymański, Solidarna Polska: Nie wiem, ustaliliśmy razem, że porozmawiamy jak będą oficjalne wyniki. Nie łudzę się, bo jestem za stary żeby się łudzić powiedzmy sobie szczerze, a jak się jeszcze dowiedziałem, że w Gdańsku 44 proc. ma koalicja PO no to myślę, że w tym okręgu, gdzie startowała moja największa nadzieja, to jeden mandat będzie. Jestem realistą, jedynki biorą. Tak to działa i to jest pytanie retoryczne. Natomiast spokojnie, wydaje mi się, że wszystko jest przed nimi. Są młodzi i porażka czy niepowodzenie uczy, a sukces taki niespodziewany, jeszcze zbyt świeży rozzuchwala.

Czyli dzieci nie będą rozzuchwalone tylko się nauczą?

Tak, posmakują, zobaczą jak to jest. Myślę, że to jest cenne doświadczenie.

Czy pan jest niezadowolony, odczuwa pan niedosyt, czy nawet może porażkę? Jak to jest?

Bez przesady. Zrobiłem pewną pracę, jeździłem po Polsce, w różnych miejscach byłem i jak rozdawałem te ulotki - to są tysiące ulotek, dziesiątki rozmów krótkich co prawda - wszystko dawało mi taki obraz, że poparcie będzie trochę wyższe. Tak liczyłem 36-37 proc.

Aż tyle?

Tak liczyłem, a jest skromniej, ale jest sukces, bo porównajmy to do poprzednich wyników. To jest dobra prognoza na przyszłość.

Wie pan, o dobrej prognozie na przyszłość to ja słyszałem nawet od Włodzimierza Czarzastego. Jak sobie policzyłem, to pięć partii ogłosiło zwycięstwo: Platforma, PiS, PSL, nawet SLD i Kukiz’15. Wspaniale, naprawdę!

Ale jest różnica, jeżeli ja mówię, że to dobra prognoza na przyszłość mając w ręku 32 proc. z hakiem, a co innego, jak Czarzasty mówi dobra prognoza i ma 6 proc. Panie redaktorze, spokojnie, daleko mi do triumfalizmu.

Myślę, że nastroje byłyby inne, gdyby Patryk Jaki wszedł do drugiej tury.

Tak, to jest cień. Tutaj bardzo to przeżyłem dlatego, że też dwa dni - może nie całe, ale dwa poranki - poświęciłem rozdawaniu ulotek na starym Bemowie i na "patelni" tutaj w centrum i to było ciężkie.

Ale może dobra kampania Patryka Jakie przyniosła skutek tzn. zmobilizowała jego przeciwników?

Nie, nie, wydaje mi się, że to rozczarowanie polega na tym: walczył o drugą rundę. Myślę, że jest młody, wszystko przed nim. Myślę, że też pewne jakieś błędy były, czasami jedno niefortunne słowo też ma duży wpływ. Warszawa była trudnym miastem i nie ma co ukrywać, że tu jest bardzo ciężko. Natomiast cieszę się z jednej rzeczy, że zachował się znakomicie po wynikach. Myślę, że ta gratulacja wprowadziła w konsternację wszystkich i naszych, i tamtych zwolenników.

(Wkrótce całość rozmowy)