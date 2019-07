"Hasło, że nie ma leków, jest nieprawdziwe. Są zamienniki i one działają równie dobrze" - zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do problemów z dostępnością do niektórych leków. Dodał, że przez ostatnie doniesienia o braku leków, wzrosła ich sprzedaż.

REKLAMA