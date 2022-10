Osoby potrzebujące pomocy żyją w naszym najbliższym otoczeniu – w Twojej dzielnicy, sąsiednim bloku czy mieszkaniu obok. W promieniu 500 m od Ciebie aż 5 osób zmaga się ze skrajnym ubóstwem. Często nikt ich nie dostrzega. Dzięki udziałowi w wolontariacie Szlachetnej Paczki możesz sprawić, by takie osoby poczuły się zauważone i otrzymały mądrą pomoc. To ostatni moment, by dołączyć do wolontariuszy nadchodzącej edycji Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości! By się zgłosić, wejdź na stronę www.superw.pl i wypełnij krótki formularz.

materiały prasowe Szlachetnej Paczki

Codziennie spotykamy takie osoby, które widać, że bez pomocy drugiego człowieka nie dadzą rady. Jest też wiele takich osób, które nie chcą tego pokazać i jeżeli Ty nie zainteresujesz się, co u nich słychać i jak się mają, to nie uda się do nich dotrzeć - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA odpowiedzialnego za organizację Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Joanna Sadzik – prezes stowarzyszenia WIOSNA

Są osoby, którym możesz pomóc tylko Ty. Nie czekaj, wejdź na www.superw.pl i zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.

Takie osoby mogą nie otrzymać wsparcia

Zanim zaczęłam wolontariat w Szlachetnej Paczce, nie miałam pojęcia, że dookoła mnie są osoby, które potrzebują wsparcia. Tak jak pan Adam, który mieszka zaledwie 300 m od mojego domu - mówi Joanna, wolontariuszka, która działa w Szlachetnej Paczce już od siedmiu lat - Pan Adam jest osobą z niepełnosprawnością, który dodatkowo cierpi na depresję. Bardzo cieszył się, że ktoś w ogóle go odwiedził. Prosił tylko o żywność i kuchenkę, żeby w końcu móc przygotowywać sobie ciepłe posiłki. Prosił nas też, żebyśmy choć jeszcze raz do niego przyszli, bo nareszcie ma kogoś, z kim może porozmawiać.

Wolontariuszka Joanna

Najwięcej wolontariuszy Szlachetnej Paczki brakuje w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim.

10-letnia Oliwia interesuje się projektowaniem budynków, uwielbia też zwiedzać zamki. Z przyswajaniem nauki nie ma żadnego problemu. Trudność pojawia się, gdy dziewczynka ma zaprezentować swoją wiedzę przed klasą albo wyrecytować wiersz przed publicznością - mówi Dominika, wolontariuszka Akademii Przyszłości - Oliwia wyjaśniła z najsmutniejszym wyrazem twarzy: "Nie umiem wtedy mówić". Jako architektka z zawodu i historyczka z zamiłowania, pomyślałam: kto jak nie ja, dotrze do Oliwii!

Najwięcej wolontariuszy Akademii Przyszłości brakuje w województwach małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Jeżeli nie uda się zrekrutować wolontariuszy, to takie osoby jak pan Adam czy Oliwia nie otrzymają wsparcia. W całej Polsce wciąż brakuje ponad 4800 wolontariuszy Szlachetnej Paczki i około 1500 wolontariuszy Akademii Przyszłości. Wejdź na stronę www.superw.pl i zgłoś się już dziś, to ostatni moment!

Czym zajmują się wolontariusze Paczki i Akademii?

Do naszych zadań należy przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu historii rodzin, a następnie ich odwiedzanie, czyli najpiękniejsza część wolontariatu - mówi Joanna, wolontariuszka, Szlachetnej Paczki - Poznajemy historię takiej rodziny i podejmujemy decyzję o tym, jaka forma pomocy będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Następnie tworzymy opisy, które są publikowane na stronie Szlachetnej Paczki, skąd darczyńcy mogą wybrać rodzinę, a następnie przygotować dla nich paczkę.

Wolontariusze Akademii Przyszłości, programu wspierającego dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, przez rok uczestniczą z wybranym dzieckiem w indywidualnych zajęciach. Podczas spotkań wspierają dziecko w budowaniu pewności siebie, odkrywaniu własnego potencjału i sięganiu po marzenia.

Jest mnóstwo potrzebujących osób. Jedna z nich może mieszkać nawet naprzeciwko Ciebie - mówi Ilona, wolontariuszka Szlachetnej Paczki - Bycie wolontariuszem to jest coś więcej niż przekazanie pomocy czy okazanie wsparcia. To dowartościowanie tej drugiej osoby, pokazanie jej, że nie jest sama.



Ilona: Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Każdy nowy wolontariusz to szansa dla trzech kolejnych rodzin czy dziecka

1,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, to co 24 człowiek w naszym kraju. Codziennie mijasz ich na ulicy, w tramwaju, mieszkasz obok. Badania PISA pokazują z kolei, że co piąty nastolatek w polskiej szkole czuje osamotnienie, co trzeci nie ma wiary w siebie. To pokazuje jak ważne jest kształtowanie pewności siebie u dzieci jeszcze wcześniej, od najmłodszych lat.

To od liczby wolontariuszy zależy, jaka będzie skala pomocy rodzinom i dzieciom w nadchodzących edycjach obu programów. Każdy nowy wolontariusz Szlachetnej Paczki to szansa na realną zmianę w życiu dla trzech rodzin w potrzecie. Każdy nowy chętny do wolontariatu w Akademii Przyszłości może zmienić świat kolejnego dziecka, które mierzy się z niskim poczuciem własnej wartości.

Bądź wsparciem dla najbardziej potrzebujących! Wejdź na www.superw.pl i zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.