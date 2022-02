Policjanci zatrzymali jednego ze sprawców pobicia kierowcy autobusu miejskiego w Szczecinie. Grupa osób zaatakowała 53-latka w środę, w Podjuchach. Mężczyzna trafił do szpitala.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na ul. Krzemiennej w autobusie linii 85. Według relacji świadków kierowca autobusu miejskiego został pobity przez kilka osób. Mężczyzna zadzwonił do dyspozytora z prośbą o pomoc. Rozmowa urwała się, a w tle słychać było szarpaninę i krzyki. Na miejsce wezwane zostały odpowiednie służby, a 53-letniego mężczyznę karetka zabrała do szpitala – informowała rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska.



Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz ustalili uczestników zdarzenia. Jeden z nich został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego.



Jak ustalił reporter RMF MAXXX, Dawid Siwek pobity mężczyzna to 53-letni Ukrainiec, pracownik PKS Szczecin - ten przewoźnik realizuje kursy w ramach komunikacji miejskiej w tej części miasta. Nieoficjalnie, kierowca miał zwrócić uwagę grupie nastolatków. Ci go pobili, po czym uciekli.