W parku w szczecińskim Dąbiu pod bawiącymi się dziećmi zapadła się ziemia. W powstałej dziurze znajdowały się dwie trumny - podaje serwis TVN24.

Grobowiec odkryty przez dzieci w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Do nietypowej sytuacji doszło w piątek na Skwerze Świetlińskim na szczecińskim osiedlu Dąbie. Pod bawiącymi się dziećmi nagle zapadła się ziemia. Okazało się, że w środku znajdowały się dwie dobrze zachowane trumny.



Rada Osiedla Dąbie poinformowała, że odkryty grobowiec ma około dwa metry na dwa metry i jest głęboki na 1,5 metra. Teraz straż miejska i policja pilnują go przez całą dobę, by nikt nie wszedł do środka.



W poniedziałek wyrwa ma zostać zabezpieczona, by nie stwarzała zagrożenia dla mieszkańców.



W grobowcu będą również prowadzone prace przez służby sanitarne i historyków, którzy będą badali, kiedy doszło do pochówku.



Na terenie parku przy ul. Puckiej do lat 30. XX wieku funkcjonował cmentarz przeznaczony do pochówku osób wyznań ewangelickiego, katolickiego i mojżeszowego. W tym miejscu pochowani byli również francuscy jeńcy, którzy zginęli w czasie wojny w latach 1870-1871 - pisze TVN24.



Park na miejscu cmentarza powstał w latach 70. XX wieku.