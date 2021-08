Sąd w Wołominie aresztował na trzy miesiące 35-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S8 oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Borys K. sam zgłosił się dzień wcześniej do prokuratury i przyznał, że to on siedział za kierownicą bmw.

