Na terenie portu w Świnoujściu doszło do groźnego wypadku. "Spadła kabina suwnicy wraz z operatorem" - informuje straż pożarna.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Kabina suwnicy spadła na rampę i znajduje się na wysokości ok. 10 metrów, w takim miejscu, że nie można się do niej dostać. W nocy do Świnoujścia ściągnięto dźwig - tzw. pająk - specjalistycznej jednostki strażaków ze Szczecina, ale sprzęt okazał się za krótki. Trwają poszukiwania większej maszyny.

Z mężczyzną, który znajdował się w kabinie, nie ma kontaktu od momentu wypadku.



Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej. Akcję komplikują trudne warunki atmosferyczne.