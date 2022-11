Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 33,6 proc. badanych.

Lider PiS Jarosław Kaczyński w Żywcu / Tomasz Wiktor / PAP

Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Platforma Obywatelska z poparciem na poziomie 25,6 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 14 proc. respondentów.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość / RMF FM

Badanie pokazuje, że do Sejmu weszłyby jeszcze: Lewica (9,3 proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (6,6 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby Konfederacja (3,9 proc.). 7 proc. badanych nie umiało wskazać, na które ugrupowanie oddałoby głos.

Ilu Polaków pójdzie do urn? / RMF FM

42,4 proc. respondentów to osoby zdecydowane, by wziąć udział w wyborach. 11,6 proc. badanych stwierdziło, że raczej pójdzie do urn. Na pewno nie zagłosuje 19,1 proc. uczestników sondażu.

Jak wypadają wyniki najnowszego sondażu w porównaniu z badaniem z września? Poparcie dla PiS wzrosło o 1,6 punktu procentowego, a dla Koalicji Obywatelskiej o 0,6 p.p. Wzrosty odnotowały też: Polska 2050 (o 0,7 p.p.), Lewica (o 1,2 p.p.) oraz PSL-Koalicja Polska (o 1,3 p.p.).

Od września spadło poparcie dla Konfederacji - z 5,6 proc. do 3,9 proc. Nieco zmniejszyła się też liczba osób, które pytane o pójście do urn wybierają odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" (spadek z 55,9 proc. we wrześniu do 54 proc. w listopadzie).

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-12 listopada na próbie 1 000 osób.