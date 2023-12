W grudniu oceny sytuacji w kraju są minimalnie lepsze od zanotowanych miesiąc wcześniej, jednak zwiększył się o trzy punkty procentowe - do 30 procent - odsetek Polaków przewidujących pogorszenie sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Dane dotyczące nastrojów Polaków przynosi grudniowy sondaż CBOS.

Ul. Floriańska w Krakowie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W grudniu oceny sytuacji w kraju są minimalnie lepsze od zanotowanych miesiąc wcześniej. Obecnie 40 proc. Polaków (wzrost o 2 punkty procentowe) uważa, że ogólna sytuacja kraju zmierza w dobrym kierunku, a 37 proc. (wobec 38 proc. w listopadzie) jest zdania, że w złym. Utrzymuje się wyższy niż zazwyczaj odsetek osób niemających w tej sprawie zdania (23 proc.).

CBOS wskazuje, że oceny sytuacji w kraju w dużej mierze zależą od społeczno-politycznych cech badanych. W większości pozytywnie oceniają ją zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, respondenci o poglądach lewicowych (jak również - choć rzadziej - centrowych), a także nieuczestniczący w praktykach religijnych lub robiący to sporadycznie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększył się (o 3 p. proc., do 30 proc.) odsetek Polaków przewidujących pogorszenie sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Minimalnie zmniejszył się przy tym udział niespodziewających się żadnych zmian (z 27 proc. do 25 proc.). Podobnie jak w listopadzie, jedna trzecia badanych (34 proc.) oczekuje poprawy sytuacji w Polsce.

Oceny sytuacji politycznej w Polsce są niemal takie same jak przed miesiącem. Nadal najwięcej osób postrzega ją jako złą (38 proc.) lub przeciętną (38 proc.). Zadowolenie z aktualnej sytuacji politycznej wyraża 16 proc. badanych. Nadal jednak ponad jedna czwarta Polaków (27 proc.) przewiduje, że sytuacja polityczna w Polsce pogorszy się w najbliższych dwunastu miesiącach.

Najwyższym poziomem niezadowolenia z sytuacji politycznej wyróżniają się zwolennicy PiS i Konfederacji WiN, osoby identyfikujące się z prawicą, a także biorący udział w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu.

Nastroje dotyczące gospodarki są "względnie stabilne"

Nastroje dotyczące gospodarki pozostają względnie stabilne. Od listopada nieznacznie ubyło badanych oceniających sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą (spadek o 2 p. proc., do 30 proc.). Z kolei odsetki osób postrzegających kondycję gospodarki jako przeciętną (36 proc.) i jako złą (29 proc.) są takie same, jak przed miesiącem.

W tym przypadku jednak poczucie, że sytuacja gospodarcza jest dobra, mają częściej niż przeciętnie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, badani identyfikujący się z prawicą i uczestniczący raz w tygodniu w praktykach religijnych.

W grudniu nastąpiła korekta listopadowej poprawy ocen poziomu życia respondentów i ich rodzin, które obecnie są takie same jak w październiku br. W stosunku do poprzedniego miesiąca ubyło badanych oceniających swój poziom życia jako dobry (spadek o 5 p. proc., do 59 proc.), a przybyło określających go jako przeciętny (wzrost o 3 p. proc., do 35 proc.) i jako zły (wzrost o 2 p. proc., do 5 proc.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

Badanie realizowano od 28 listopada do 12 grudnia 2023 r. na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8 proc. metodą CAPI, 31,1 proc. - CATI i 12,1 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.