Poniedziałek upłynie pod znakiem silnego wiatru. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w wielu miejscach porywy będą dochodzić do nawet 100 km/h. Ostrzeżenia wydano dla mieszkańców całej Polski.

(zdjęcie ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

Zmianę pogody w Polsce przyniósł niż znad Danii. To za jego sprawą w poniedziałek mieszkańców wszystkich województw będzie niepokoić bardzo silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia.

Alerty pierwszego stopnia wydano dla woj. opolskiego, dolnośląskiego, północnej części woj. lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, niemal całego woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. W tych miejscach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z północnego-zachodu i zachodu. IMGW oszacował, że ryzyko wystąpienia porywów do 100 km/h nad morzem wynosi 30 proc.

W wielu regionach powieje jeszcze mocniej. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą następujących woj.: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, południowej części woj. lubelskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. IMGW przewiduje tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są raczej w godzinach południowych i popołudniowych.

