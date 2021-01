Od 1 października 2020 r. do 7 stycznia tego roku w Polsce zarejestrowano 717 040 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Zaszczepiło się prawie 2 mln Polaków – poinformowała kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny prof. Lidia Brydak.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum Turczyk / PAP

Polska uczestniczy w Globalnym Nadzorze nad Grypą przy współpracy z szesnastoma Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (WSSE). Koordynowany jest on przez Krajowy Ośrodek ds. Grypy, który przekazuje dane wirusologiczno-epidemiologiczne do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W związku z walką z pandemią SARS-CoV2 liczba pacjentów zgłaszających się z objawami grypy, a tym samym liczba badań została bardzo ograniczona. Do Krajowego Ośrodka ds. Grypy nie spływają informacje ze szpitali, z OIOM-ów. O tej porze mieliśmy już zazwyczaj takie badania - zaznaczyła ekspertka.



Skierowań z powodu grypy do szpitali jest wyjątkowo mało w tym sezonie - 1 301. Taka sytuacja jest bardzo niepokojąca, bo grozi tym, że nie będziemy mieli potwierdzonych wirusów grypy, co będzie skutkowało brakiem informacji niezbędnych do opracowania szczepionki na sezon 2021/2022 - ostrzegła prof. Brydak. Poinformowała też, że w tym sezonie grypowym zaszczepiło się już 1 999 417 osób, czyli 5,2 proc. Polaków. W poprzednim było to ponad 1,52 mln, czyli ok. 4,2 proc. Szczyt zachorowań na grypę w Europie przypada na okres styczeń-marzec.