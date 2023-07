Życie wielu dzieci w Polsce wymaga zmian, ale nie wydarzą się one same. Wieloletnie działanie Akademii Przyszłości dowodzi, że życie dziecka odmienia się przez osoby – wolontariuszy i wolontariuszki, którzy poświęcają podopiecznemu czas i uwagę. 5 lipca ruszyła rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiego programu społecznego, który co roku pomaga ok. 2000 dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Kandydaci na wolontariuszy w Akademii mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza na stronie www.akademiaprzyszłości.org.pl.

Akademia Przyszłości od 20 lat pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą. To Gosia, która nie odzywa się na lekcjach, wstydzi się zgłosić do odpowiedzi. To Marcin, który jeszcze nigdy nikomu nie pokazał swoich rysunków, ponieważ nie jest pewien, czy rzeczywiście te jego rysunki są godne pokazania. To Kacper, który mówi: Jestem zerem, bo nie umiem wiązać butów i nie radzę sobie na WF-ie. Takim dzieciom pomaga wolontariusz. Wolontariusz, który spotyka się z dzieckiem na godzinę w tygodniu i pomaga mu uwierzyć w siebie. Pomaga mu podnieść głowę do góry, pomaga mu zacząć marzyć, nazywa jego drobne sukcesy. Prowadzi go tą ścieżką, towarzyszy przez cały rok szkolny - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości i zachęca: Zostań wsparciem dla dzieciaka, który dzięki tobie poczuje, że może marzyć, może podnieść głowę do góry, może być po prostu sobą. Strona www.akademiaprzyszłosci.org.pl to miejsce, w którym wypełnisz swoje zgłoszenie.

Podopieczni Akademii Przyszłości

Jak wynika z danych Akademii - w edycji 2022/2023 - w programie wzięły udział dzieci, które nie wierzyły w siebie - 58 proc., miały trudne relacje z rówieśnikami - 39 proc., odczuwały nieśmiałość - 35 proc., miały nieadekwatne do możliwości wyniki w nauce - 25 proc.

Po ukończeniu Akademii - dzięki pracy z wolontariuszami - w życiu dzieci zaszły widoczne zmiany. 76 proc. podopiecznych potrafi już nazywać swoje małe sukcesy, 82 proc. wierzy we własne możliwości, 70 proc. dzieci wskazało, że łatwiej im rozmawiać z dorosłymi. Ponad połowa zauważyła, że jest bardziej cierpliwa, 80 proc. ma ochotę na podejmowanie nowych wyzwań, a 68 proc. podopiecznych odkryło nowe marzenia i cele.

Jedną z podopiecznych Akademii Przyszłości była 10-letnia Ewa, która nie radziła sobie z niepowodzeniami - szczególnie w sporcie. A to jej największa pasja. W przyszłości dziewczynka chce założyć własną drużynę piłkarską, bo jak sama mówi, najwięcej radości sprawia jej gra w piłkę nożną. Ewa co tydzień spotykała się na godzinę ze swoją wolontariuszką - Anią.

Podczas wielu rozmów i zabaw wolontariuszka chwaliła dziewczynkę za wysiłek, a nie tylko za wynik. Powoli budowała w niej świadomość, że sukcesem jest podejmowanie próby, stawanie się lepszą w drodze do celu, a nie sama realizacja zadania. Po kilku tygodniach dziewczynka - pod czułym okiem wolontariuszki - zanotowała w Indeksie Sukcesów Akademii Przyszłości: "Starałam się nie przejmować, kiedy nie wbiłam gola". Życie Ewy odmieniło się przez osobę - wolontariuszkę Akademii. Zostań jedną z takich osób.

Wolontariat w Akademii Przyszłości

Wolontariusz lub wolontariuszka Akademii Przyszłości spotyka się z dzieckiem raz w tygodniu w szkole. Poświęca mu swój czas i uwagę. Ta obecność wzmacnia w dziecku wiarę w siebie i uczy, że każdy dzień przynosi mały sukces, z którego może być dumne. Wolontariusz daje podstawy, z których dziecko będzie czerpało w przyszłości jako pewny siebie dorosły.

Wolontariat w Akademii polega na cotygodniowych, godzinnych spotkaniach z naszym podopiecznym. Chcemy, żeby na tych spotkaniach dziecko poczuło, że jest potrzebne, że ma silne strony, które może wykorzystać w przyszłości. To jest tylko godzina, ale może bardzo dużo przynieść nam i naszemu podopiecznemu - mówi Maciej, wolontariusz Akademii Przyszłości.

W Akademii Przyszłości każde spotkanie wolontariusza lub wolontariuszki z dzieckiem to cegiełka, która buduje dziecięcą pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz umiejętność rozpoznawania mocnych stron. Zgłoszenie się do odpowiedzi przy tablicy, zagranie w piłkę z kolegami czy rozmowa z koleżanką z ławki - to małe sukcesy, które składają się na wielką zmianę. A wolontariusz pomaga i towarzyszy dziecku w tym procesie.

Akademia Przyszłości co roku rekrutuje do programu ok. 2 tys. wolontariuszy i wolontariuszek, którzy odmieniają jedno życie - swojego podopiecznego lub podopiecznej.

Jak zostać wolontariuszem lub wolontariuszką Akademii Przyszłości?

To proste:

1. Wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera_ki, który_a umówi się z Tobą na spotkanie online.

4. Po pomyślnie zakończonej rekrutacji, podpisz umowę i uczestnicz we wdrożeniach przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii.

5. Odmień życie jednego, wyjątkowego Dziecka.

