Cztery rosyjskie myśliwce weszły w polską i szwedzką przestrzeń powietrzną – poinformowała włoska armia, która odpowiada za monitorowanie NATO-wskiego nieba. Maszyny zostały zmuszone do powrotu do Kaliningradu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O incydencie poinformowała na Twitterze włoska armia. Przekazała, że poderwane do działania zostały myśliwce Eurofighters, które są zaangażowane w działania "Air Policing" w Polsce. Samoloty wystartowały w celu "przechwycenia 4 rosyjskich myśliwców po tym, jak te weszły najpierw w polską, a potem w szwedzką przestrzeń powietrzną zanim zostały zmuszone do powrotu do przestrzeni powietrznej Kaliningradu" - czytamy.

Kolejny taki incydent

To kolejny tego typu incydent. 30 września włoski myśliwiec Eurofighter, stacjonujący w ramach NATO w Malborku, interweniował po tym, jak w polską strefę przygraniczną wleciał rosyjski samolot.

Cztery włoskie myśliwce Eurofighter od początku sierpnia stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing. Kilka dni wcześniej włoskie siły powietrzne informowały o przechwyceniu trzech rosyjskich samolotów lecących blisko północnowschodniej flanki NATO.

Misja Baltic Air Policing w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Państwa NATO wysyłają wojska i myśliwce do ochrony bałtyckiej przestrzeni powietrznej od marca 2004 roku, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia zostały członkami NATO. Od tego czasu 14 krajów partnerskich jest zaangażowanych w misję NATO Air Policing w krajach bałtyckich.