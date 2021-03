​Trwa atak hakerski na osoby robiące zakupy przez internet! Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że cyberprzestępcy masowo polują teraz na osoby robiące zakupy na popularnych portalach sprzedażowych, takich jak OLX i Allegro. Można stracić oszczędności całego życia albo popaść w gigantyczne długi.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, oszuści przede wszystkim próbują podszywać się pod portale sprzedażowe i pod sprzedawców. W ten sposób wysyłają nam nietypowe prośby, które mogą zakończyć się dla nas finansową katastrofą.

Mają głównie trzy metody. Po pierwsze, gdy coś kupujemy, oszust oferuje byśmy płatności dokonali poza oficjalnym systemem. Prosi o numer i kod do karty. Jeżeli podamy te wrażliwe dane, z naszego konta może zniknąć wszystko.



Po drugie, oszust może podawać się za klienta. Kupuje coś od nas i pisze, że przeleje nam pieniądze od razu na naszą kartę, ale... musimy podać dane tej karty. Tego też unikajmy.



Trzecia metoda to udawanie "dobrego samarytanina". Oszust - podszywając się pod renomowany portal - informuje nas, że zostaliśmy oszukani, ale pomoże nam odzyskać pieniądze o ile - podobnie jak wcześniejpodamy numer i kod do karty.





"Lecimy z tematem". Uwaga na oszustów od kryptowalut

Cyberprzestępcy aktywizują się również poza portalami aukcyjnymi.

Przekonała się o tym mieszkanka Rawicza w Wielkopolsce, która została oszukana przez mężczyznę podającego się za analityka finansowego. Kobieta miała zarobić krocie na inwestycjach w kryptowalutę. Oszust wyczyścił jej konto i zaciągnął na jej nazwisko dług. Strata sięgnęła niemal 200 tys. zł.



Cytat Na początku zaproponował, żeby zainwestować 250 dolarów i na przykładzie tej kwoty miał udowodnić jak szybko jest w stanie pomnożyć pieniądze. Mężczyzna był pewny w głosie, przekonujący i sprawiał wrażenie, że dobrze wie o czym mówi. Wielokrotnie kontaktował się z rawiczanką z początkowych numerów 221, 222 ... wzbudzając w niej coraz większe zaufanie. W jednej z rozmów poprosił o założenie aplikacji, tam pojawiały się wykresy gdzie mężczyzna tłumaczył, na czym polega mechanizm zarabiania na giełdzie, kobieta niewiele z tego rozumiała ale miała zaufanie. - podkreśliła Beata Jarczewska z KPP w Rawiczu

Dodała, że po pewnym czasie mężczyzna poprosił o zainstalowanie kolejnej aplikacji na telefon. 50-latka za każdym razem robiła to, o co ją poproszono, nawet wtedy kiedy kazano się jej zalogować w jej banku i nie zamykać aplikacji, ponieważ analityk zajmie się inwestowaniem jej pieniędzy.



(...) Kobieta za każdym razem była zapewniana, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku. Mottem oszusta było "lecimy z tematem". 50-latka przez niemal trzy tygodnie rozmów nabrała takiego zaufania, że nie zwątpiła nawet w chwili kiedy dowiedziała się, że zniknęły jej środki jakie miała zgromadzone na swoim koncie - wskazała Jarczewska i dodała, że kobieta za każdym razem była przekonywana, że to normalna procedura, że jej pieniądze są inwestowane na giełdzie i już niebawem znacznie powiększona kwota wróci na jej konto.



50-latka zrozumiała, że została oszukana w chwili, kiedy kontakt telefoniczny całkowicie się zerwał.

W konsekwencji kobieta straciła oszczędności w wysokości 34 tys. zł. Oszuści zaciągnęli także w banku na jej nazwisko pożyczki o łącznej wysokości 165 tys. zł.