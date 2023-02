​Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Mateusz Marzoch poinformował, że zarząd wykluczył z grona członków Roberta Bąkiewicza. Sam zainteresowany powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że jest to kontynuacja nielegalnych działań części byłych członków stowarzyszenia.

Robert Bąkiewicz / Shutterstock

Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości postanowił o usunięciu Roberta Bąkiewicza z grona członków stowarzyszenia uchwałą z dnia 24 lutego 2023 roku. Podpisali się pod nią Marcin Białasek, Bartosz Malewski, Mateusz Marzoch, Michał Melon, Witold Tumanowicz i Jerzy Wasiukiewicz.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że powodem usunięcia Bąkiewicza z grona członków stowarzyszenia było notoryczne łamanie statutu, nieprzestrzeganie uchwał władz stowarzyszenia, niebranie udziału w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia w okresie, w którym był jego członkiem oraz podejmowanie szeregu działań na szkodę stowarzyszenia.

"Jego działania doprowadziły m.in. do skreślenia SMN z listy organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku za rok 2022, a także do znacznego zadłużenia Stowarzyszenia. Ponadto Robert Bąkiewicz rozporządzał majątkiem Stowarzyszenia bez wymaganych statutem uchwał w tych sprawach" - czytamy w uzasadnieniu.

Bąkiewicz powiedział PAP, że ta uchwała jest "kontynuacją nielegalnych działań części byłych już członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości". Podkreślił, że tak samo nielegalne było zwołanie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia 19 lutego oraz podjęte na nim uchwały. Również w tej chwili uchwała ta nie ma mocy sprawczej, tym bardziej, że wszyscy panowie, którzy się pod nią podpisali, są wykluczeni ze stowarzyszenia - dodał.

Dowiaduję się o tej uchwale z przekazów medialnych. Nawet Ci panowie, jeśli już realizują pewne nielegalne rzeczy, to mogliby zachować jakieś minimum legalności właśnie i przekazać mi ten dokument, natomiast ja go od nich nie otrzymałem - powiedział.

Bąkiewicz złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej

W stowarzyszeniu trwa konflikt o sprawowaną władzę. W niedzielę 19 lutego br. Walny Zjazd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości odwołał Roberta Bąkiewicza z funkcji prezesa i powołał na prezesa Bartosza Malewskiego.

Bąkiewicz nie uznaje wyników głosowania i twierdzi, że zwołane zgromadzenie było nielegalne. Poinformował także o zawiadomieniu do Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną próbą przejęcia władzy w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości.

W środę na Twitterze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pojawiło się oświadczenie zarządu, który podjął decyzję o wykluczeniu jego członków, m.in. Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka.